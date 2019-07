“Zirə” yay transfer pəncərəsində heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qəsəbə təmsilçisi Anastasios Papazoğlu ilə anlaşıb. 30 yaşlı müdafiəçi ilə birillik müqavilə bağlanılıb.

Yunanıstanlı futbolçu bunadək vətənində “Panserrakios”, “Olimpiakos”, "Ksnti”, Panetolikos”, “Apollon” və OFİ, eləcə də Kiprin APOEL klublarında çıxış edib.



