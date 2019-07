Son zamanlar müğənni Aysun İsmayılovanın paylaşdığı açıq- saçıq fotoları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanır.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı çimərlik geyimindəki fotolarını İnstaqram səhifəsində paylaşıb. Bu dəfə də Aysun öz ənənəsinə sadiq qalaraq izləyiciləri ilə açıq-saçıq fotolarını bölüşüb.

İfaçı "Həyat sevincə gözəl" sözləri ilə şərh etdiyi fotolarının şərh bölümünü bağlayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

