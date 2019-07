Ərdoğan Ərbildəki hücuma münasibət bildirdi

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ərbildə törədilən terror aktı ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yazılı açıqlamasında bildirib:

“Hücumu təşkil edənlərin saxlanılması üçün İraq tərəfi və yerli nümayəndələrlə təşəbbüslərimiz davam edir”.

Xatırladaq ki, İraqın şimalındakı Kürd Muxtariyyətinin paytaxtı Ərbildə restorana təşkil olunan silahlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub. Ölənlər arasında Türkiyənin Ərbildəki baş konsulunun köməkçisi Hakan Karaçay da var. Terrorçu məhv edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.