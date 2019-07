“Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio”dan qəbul imtahanı bu il test üsulu ilə keçiriləcək

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

“Musiqi sənəti” istiqaməti üzrə tam orta (11 illik) təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən 33,34 və 39-cu komissiyaların ikinci, 38-ci komissiyanın birinci imtahanı olan “Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio” fənnindən qəbul imtahanı bu il test üsulu ilə keçiriləcək.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Trend-ə verilən məlumata görə, bu imtahanın Bakı şəhəri üzrə 47 saylı tam orta məktəbdə keçirilməsi nəzərdə tutulub.

İyulun 23-də “Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio” fənnindən keçiriləcək test imtahanının vaxtı saat 10:00-dan 12:00-a keçirilib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.