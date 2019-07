Facebook-dakı "For Azerbaijan" səhifəsi Azərbaycanda ən çox evlənən qadın sənətçilərin siyahısını hazırlayıb.

Milli.Az bildirir ki, siyahıda liderlik xalq artisti Leyla Şıxlinskaya məxsusdur. Belə ki, L.Şıxlinskaya 4 dəfə evlənib.

Daha sonra isə xalq artisti Flora Kərimovanın adı çəkilir. Onun isə 3 dəfə evləndiyi bildirilir.

Rəqqasə Oksana Rəsulova və müğənni Nura Suri də 3 dəfə ərə gedənlər sırasındadır.

Milli.Az

