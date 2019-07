Bu qan qruplu insanlar xərçəngdən sığortalanıb

İsveç alimləri xərçənglə ən az üzləşən qan qrupunu təyin ediblər.

Müşahidələr göstərib ki, 1-ci qan qrupu olanlar arasında xərçəng xəstəliklərinə digər qruplarla müqayisədə qat-qat az təsadüf edilir.

Milli.Az Sağlamolun.az-a istinadən bildirir ki, Karolina İnstitutu (İsveç) alimləri 35 il (!) ərzində 1 milyondan çox insana nəzarət etdikdən sonra bu nəticələrə gəliblər.

Digər qruplara gəldikdə isə 2-ci qan qrupu olanlarda mədə xərçəngi, 3 və 4-cü qan qruplarında isə mədəaltı vəzi xərçənginə daha çox təsadüf edilir.

Milli.Az

