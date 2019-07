Bakı. Trend:

Nigeriyada 4 mərtəbəli bina uçulub.

Trend-in məlumatına görə, insident nəticəsində 12 nəfər dağıntılar altında qalaraq həlak olub. Daha 4 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Mağaza və yaşayış mənzillərinin yerləşdiyi binanın hansı səbəbdən uçulması barədə dəqiq məlumat verilmir.

