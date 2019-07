Ermənistan silahlı bölmələri mülki traktoru snayper atəşinə tutub - Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən erməni kəndinin atəşə tutulması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur. Bu məlumat yalandır və dezinformasiya xarakteri daşıyır.

Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildiriblər.

Nazirliyin məlumatında bildirilir: “Eyni zamanda, bu gün səhər saatlarında Göygöl rayonu ərazisində təsərrüfat işləri görən mülki traktor Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən snayper atəşinə məruz qalıb, itki yoxdur. Cavab tədbirləri nəticəsində düşmən susdurulub”,

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.