"Qarabağ" - "Partizani" - Heyətlər açıqlandı

Çempionlar Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində bu gün "Dalğa Arena"da keçiriləcək və yerli vaxtla saat 21:00-da başlayacaq "Qarabağ" - "Partizani" oyunu üçün start heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az-ın UEFA-nın rəsmi saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, komandalar meydana aşağıdakı 11-liklərlə çıxacaq.

"Qarabağ": 13. Vaqner Silva, 4. Rahil Məmmədov, 5. Maksim Medvedev, 14. Rəşad Sadıqov, 3.Ailton Silva, 8. Miçel, 20. Riçard Almeyda, 19. Filip Ozobiç, 17. Abdullah Zubir, 7. Araz Abdullayev, 9. Xayme Romero



Ehtiyat oyunçular: 12. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 2. Qara Qarayev, 6. Simeon Slavçev, 10. Dani Kintana, 11. Mahir Əmrəli, 21. Hacıağa Hacılı, 30. Abbas Hüseynov

"Partizani": 12. Hoca, 2. Belitsa, 7. Çinari, 10. Asani, 9. Solomon, 17. Teluşi, 20. Mala, 22. İbrahimi, 23. Hakay, 26. Kordeyro, 33. Bitri



Ehtiyat oyunçular: 1. Hika, 4. Broxa, 19. Traşi, 38. Kote, 66. Ekuban, 99. Braun, 90. Mensah

