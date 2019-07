İran XİN başçısı: "ABŞ rəsmiləri ilə görüşməmişəm"

İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif Nyu-York şəhərində ABŞ rəsmiləri ilə görüşmədiyini bildirib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, jurnalistlərə açıqlamasında ölkəsinin diplomatları və ailə üzvlərinin ABŞ-da hərəkətinə məhdudiyyət qoyulması nəticəsində onların insanlığa sığmayan şəraitə düçar olduqlarını dilə gətirib.

Bundan əvvəl “Reuters” xəbər vermişdi ki, ABŞ hökuməti Nyu-Yorkda iş məzuniyyətində olan iranlı diplomatlar və ailə üzvlərinin dolaşmasına sərt məhdudiyyət tətbiq edib.



