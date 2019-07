İranla qeyd-şərtsiz danışıqlara başlamağa hazırıq.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo bildirib.

Pompeo İranın Ali dini lideri Əli Xamenei başda olmaqla, siyasi rəhbərlik tərəfindən beynəlxalq terrorizmə dəstək verilməsi əvəzinə, danışıqlara başlamaq barədə qərar verməsinin lazım olduğunu deyib.

