Məşhur model Elizabet Herli yenə də fotoları ilə gündəm yaradıb.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, 54 yaşlı model İnstaqram səhifəsində çılpaq fotolarını paylaşıb. Elizabet fotoları hovuzda çəkdirib.

Elizabet yay tətilini Los-Ancelesdə keçirir. İngilis model İnstaqramda paylaşdığı çılpaq fotolarına birini də əlavə edib. Bikinidə çəkilən fotolar ilə gündəm yaradan model bu dəfə sinəsini açıb.

Milli.Az

