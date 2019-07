İstanbulda dünyaya göz açan uşaqdakı nadir xüsusiyyət tibb dünyasını heyrətə gətirib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, körpə iki dişi ilə dünyaya gəlib. İlkin müayinələrdən sonra körpənin səhhətinin normal olduğu məlum olub. Lakin uşağın səhhəti üçün təhlükə yaranmasın deyə onun dişlərinin əməliyyatla çıxarılacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, belə hala 3 mində bir dəfə rahat gəlinir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

