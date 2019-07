Argentina məhkəməsi Messiyə üzr istəməyi tövsiyə edib

Argentina milli komandasının futbolçusu Lionel Messi Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasından (CONMEBOL) üzr istəməlidir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu haqda Argentinanın ali idman məhkəmisinin üzvü Qustavo Abreu məlumat verib. O bildirib ki, əks halda, 32 yaşlı hücumçu 2 il müddətinə yığmada oynamaq hüququndan məhrum edilə bilər.

Qeyd edək ki, Messi Amerika Kubokunda həm kapitanı olduğu Argentinanın yarımfinalda Braziliyaya uduzduğu (0:2), həm də 3-cü yer uğrunda oyunda Çilini məğlub etdikləri (2:1) qarşılaşmada qırmızı vərəqə alandan sonra təşkilatçıları korrupsiyada, hakimləri isə qərəzli idarəçilikdə ittiham edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.