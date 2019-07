"Qarabağ" növbəti mərhələdə

"Qarabağ" bu gün Çempionlar Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam klubu "Dalğa Arena"da "Partizani"ni qəbul edib. Oyun təmsilçimizin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Qarabağ"ın , növbəti mərhələdəki rəqibi "Riqa" - "Dandolk" cütünün qalibi olacaq.

Çempionlar Liqası



1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu



17 iyul



21:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Partizani" (Albaniya) - 2:0

Qol:Ozobiç (51), Kintana (90)

Hakimlər: Dumitru Muntean, Vladislav Lifçiu, Andrey Bodean, Aleksandru Tean

İlk oyun - 0:0

Bakı, "Dalğa Arena"

