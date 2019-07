FHN-in İdman-Sağlamlıq Klubunun kompleksi “EYOF 2019”-a hazırdır

İyulun 21-27-də Bakıda təşkil olunacaq “EYOF 2019” XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının voleybol yarışları iki arenada – Voleybol Mərkəzində və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İdman-Sağlamlıq Klubunun kompleksində keçiriləcək. Kompleks artıq bu mötəbər idman yarışının keçirilməsinə hazırdır.

FHN-dən Publika.az-a bildiriblər ki, Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov və təşkilat komitəsinin nümayəndələri FHN-in İdman-Sağlamlıq Klubunun bazasına gələrək hazırlıq işləri ilə yaxından tanış olublar.

Arenanın bu mötəbər yarışa hazırlıq səviyyəsi yüksək qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, FHN-in İdman-Sağlamlıq Klubunun kompleksi cəmi altı aydır fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, bir sıra idman tədbirlərinə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edib. Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının proqramına daxil olan voleybol idman növünün FHN-in İdman-Sağlamlıq Klubunun kompleksində keçir

