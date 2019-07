Bir ovuc tum bizi 10 xəstəlikdən qoruyur

Balqabaq tumaları həm dadlı, həm də müalicəvi məhsuldur. Qida mütəxəssisləri hər gün 1 ovuc balqabaq tumlarını yeməyi tövsiyə edirlər.

Bununla siz özünüzü bir çox xəstəliklərdən qoruya bilərsiniz.

Artrit zamanı kömək edir

Omeqa-3 və Omeqa-6 yağlı turşularla zəngin olan balqabaq tumları artrit zamanı ağrıları və həmçinin bu xəstəliyin inkişafı riskini də azaldır.

Piyləmənin riskini azaldır

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, mütəxəssislərin müşahidələrinə görə balqabaq tumunu müntəzəm olaraq qəbul edən insanlar artıq çəkidən daha tez azad olur. Zülallarla zəngin olan bu məhsul tez toxluq hissini yaradır və insanı tox saxlayır.

Sidik kisəsi və sidik yollarını təmizləyir

Balqabaq tumları sidikqovucu təsirə malik olduğundan sidik kisəsi və sidik yollarını yaxşı təmizləyir.

Həzmi yaxşılaşdırır

Liflərlə zəngin olan tum həzm proseslərini tənzimləyir.

Qəbizliyin qarşısını alır

Balqabaq tumları bağırsaqların hərəkətliliyini artırır və bununla da qəbizliklə mübarizə etməyə yardım edir.

Bağırsaqları qurdlardan təmizləyir

Balqabaq tumları ən tanınmış təbii qurdqovucu vasitədir.

İnfarkt və insultun riskini azaldır

Omeqa-3 və Omeqa-6 kimi tanınan yağlı turşular qan qamarlarını təmizləyir və elastik edir, onların partlama riskini azaldır ki, nəticədə infarkt və insultun riski də azalır.

Diabet zamanı kömək edir

Balqabaq tumları insulinin ifrazını artırır və bununla da şəkərin səviyyəsini normada saxlamağa yardım edir.

Əhvalı yaxşılaşdırır

Tərkibində bəzi aminturşuları sayəsində balqabaq tumları əhvalı və yuxunu yaxşılaşdırır, stressi və depressiyanı azaldır.

Prostat vəzinin sağlamlığını yaxşılaşdırır

Sinklə zəngin olan balqabaq tumları kişilərin prostat vəzinə çox müsbət təsir edir, potensiyanı və spermanın kiyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.