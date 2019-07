Zərifdən Avropaya ittiham: sazişi saxlamaq istəyirlər, amma...

Avropalı partnyorları nüvə sazişi üzrə Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı saxlamaq istəyirlər, amma buna görə ödəməyə hazır deyillər.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif jurnalistlərə bildirib.

“Düşünürəm, avropalılar nüvə sazişini qorumaq istəyirlər, amma, təəssüf ki, onlar nəyisə ödəməyə, təhlükəsizliyə sərmayə qoymağa hazır deyillər. Yekunda onlar Birləşmiş ştatlara öz çağırışını qurmağa imkan verirlər. Mən bilmirəm, bu, avropalıların xeyrinədir?” - o deyib.

