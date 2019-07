Varikoz, baş ağrısı, ostexondroza qarşı - DƏFNƏLİ YAĞ

Bu qarışım hər bir evdə, əl altında olmağa layıqdır. Çünki 100 dərdə dərman dəfnə yarpaqlarının efir yağı sizi baş ağrısı, miqren, əsəb, boyun ostexondrozu, ayaqlarda ağrı və varikoz ağrılarından 10 dəqiqəyə xilas edəcək.

Milli.Az medicina.az-a istinadən qiyməli dəfnəli yağın reseptini təqdim edir:

30 qr dəfnə yarpaqları

200 ml təmiz zeytun yağı

Şüşə qaba yuyulmuş yarpaqlar yığılıb, yağ əlavə edilir. Ağzını bağlayıb, qaranlıq sərin yerdə 15 gün saxlanılır. Hər gün çalxalanır. 2 həftə sonra süzülür, şüşə butula yığılır. Sərin otaqda saxlayıb, baş ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı, varikozda lazım olduqca həmin nayihələrə çəkilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.