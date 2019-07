ABŞ və Rusiya nüvə silahlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı yeni saziş imzalamaq üçün müzakirələrə başlayır.

Metbuat.az “euronews”ə itinadən xəbər verir ki, toplantı Cenevrədə baş tutacaq. Çin tərəfinin toplantıya qatılıb-qatılmayacağı maraq doğurur.

Pekin bununla bağlı hələlik təklif irəli sürməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

