Bu möcüzəvi qarışıqla xərçəng olmaqdan qorunun - HAZIRLANMA QAYDASI

Qidalar bədənimiz üçün vacib vitamin və mineral qaynağıdır. Milli.Az-ın medicina.az-a istinadən təqdim etdiyi bu qarışıq 21 günə bütün orqanizmi toksinlərdən təmizləyir.

Soğan sarımsaq çox faydalı tərəvəzlərdir. Mətbəximizdə geniş istifadə edilir. Az qala minbir dərdin dərmanıdır. Soğan və sarımsaq həqiqətən güclü mikrob və virus əleyhinə təsirə malikdir. Soğan və sarımsağı "təbii antibiotiklər" adlandırmaq olar.



ABŞ xərçəng araşdırma mərkəzində aparılan araşdırmada məlum olub ki, tərkibindəki allisin maddəsi ilə hüceyrələri yeniləyir. Bununla da xərçəng riskini azaldır. Araşdırmada sarımsaq və soğanın bişirilmiş və ya çiy yeyilməsi mədə, bağırsaq, qırtlaq və döş xərçənginə qarşı mübarizə aparır. 26 elmi araşdırmadan sonra alimlər açıqladı ki, sarımsaq və soğan birlikdə yeyildikdə xərçəng riskini 22 faiz azaldır. Bağırsağın dostu olan qidalar siyahısında ilk yeri tuturlar. Bu iki tərəvəz yüksək təzyiqə qarşı təbii müalicə üsuludur. Soğan qanın qatılaşmasının qarşısını alır. Ürək-damar sisteminin sağlamlığını qoruyur.

Damar tıxanmasının qarşısnı alır. Soğan sarımsaq sümükləri gücləndirir. Qadınlarda menapauzadan sonra yaranan sümük əriməsinin qarşısını alır. Gündə iki qram sarımsaq soğan bunun üçün lazımdır. Sarımsağı əzib və ya kiçik parşalara doğrayıb istifadə etmək labüddür. Bu zaman daha faydalı olur. Həmçinin təzə olmasına diqqət edin.

Sarımsaq həmçinin bağırsaqda yaranan iltihabın qarşısını alır, təmizləyir, qaz, spazmalar və ağrıları əngəlləyir.



Sarımsaq soğan qarışığı

Bu qarışıq olduqca asan hazırlanır. 21 gün ərzində yoğurtla yesəniz, tayı bərabəri olmayan şəfasını görəcəksiniz. Məqsəd qara ciyəri tər-təmiz etməkdir. Bundan başqa immun sistemi güclənir, xərçəngə təkan verən zərərli amillər məhv olur.

Bir kasa qatığa 1 diş sarımsaq əzib 1/4 baş soğanı rəndələyib qarışdırın. Üzərinə bir az şüyüd əlavə edin. Bir yemək qaşığı zeytun yağı və bir az qurudulmuş acı bibər atıb qarışdırın. Bu qarışıq damarlarda yaranan problemlərin qabağını alır. Və bir çox xəstəliklərdən bədəni təmizləyir.

