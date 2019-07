Qaralmış banan daha faydalıdır, onu yeyin - Şiş hüceyrələrinə təsir edir

Banan alanda çoxu sarı, hətta yaşıl, hələ tam yetişməmiş, bərk, üzərinə qara ləkə düşməmiş, yumşalmamışlarını seçir. Bu həm də bananı evdə bir müddət saxlaya bilmək üçündür.

Amma qaralmış, xal düşmüş, içi qəhvəyi rəng almış, yumşaq banan digər banana nisbətən ikiqat daya faydalıdır və onları yemək xüsusilə vacibdir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər qaralmış bananın orqanizmə daha yaxşı və fərqli təsir etdiyini bildirir.

Belə ki, banan yetişdikcə, çox yumşaldıqca, şirinləşir. Bu ona görə baş verir ki, mürəkkəb karbohidratlar və şəkər həll olaraq, daha sadə və faydalı saxaroza çevrilir. Belə bananı orqanizm və qan daha tez mənimsəyir, həzm yaxşı gedir, vitaminlər çox olur.



Maraqlısı odur ki, qaralmağa başlayan bananda xüsusi bir maddə olur ki, o hətta şiş hüceyrələrinə qarşıdır. Banan çox yetişəndə içində güclü antioksidant yaranır. İmmun sistemini möhkəmlədir, infeksiyalara qarşı davamlı edir. Ona görə alimlər tez-tez çox yetişmiş banan yeməyi tövsiyyə edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.