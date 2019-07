Evdə ağrıkəsici maz hazırla - Əzələ-oynaq ağrıları üçün

Gündəlik rast gəlinən ağrıların böyük hissəsi əzələ ağrılarıdır. Bu ağrılar əleyhinə müxtəlif mazlar, kremlər var.

Milli.Az medicina.az-a istinadən gündəlik həyatınızda sizə çox lazım olacaq möcüzə bir mazın reseptini təqdim edir. Aptekə getməyə gərək yoxdur, bütün ailə üçün bu mazı hazırlaya bilərsiz.

Tərkibi:

Kokos yağı - 50 qr

Dəfnə yarpağı - 10 ədəd

2 yemək qaşığı bal

9 damcı nanə arağı

5 damla qərənfil yağı

Əgər əlinizdə bu yağlardan yoxsa, darçın yağı və ya çobanyastığı yağından da istifadə edə bilərsiz.

Hazırlanma qaydası.

Hindisdan qozu (kokos) yağını kasaya qoyun, üzərinə 10-12 ədəd dəfnə yarpağı, balı əlavə edin, mikrodalgalı sobada 1 dəqiqə boyunca yağla qarışsın. 9 damla nanə arağını, 5 damla qərənfil yağını əlavə edin. Taxda qaşıq vasitəsilə qarışdırın. Daha sonra qarışımı təmiz bir qaba yerləşdirin. Otaq tempuraturunda bir müddət saxlayın.

İstifadə zamanı kremin bir hissəsini əlinizə götürün, ağrıyan nahiyəyə 5 dəqiqə boyunca masaj edərək ovun.

Kremi açıq yaralara və gözə toxundurmaq olmaz.

Allergiya olarsa, kremi tez yuyun və bir daha istifadə etməyin.

