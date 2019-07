Qanazlığında qidalanma - Gündəlik menyu cədvəli

Qanazlığı, anemiya, dəmir defisitli anemiya xəstədə diaqnoz olunduqdan sonra uyğun qidalanma rejiminə keçmək lazımdır. Bəzən menyunu həkim tərtib edir, bəzənsə bu iş xəstənin öhdəsində qalır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən qanazlığında faydalı, lazımlı qidaların, qadağan olunmalı ərzaqların siyahısını və real menyu nümunəsini təqdim edir. Bunu uşaqıar və böyüklər üçün tətbiq edə bilərsiz.

İri yarpaqlı tərəvəzlərdə dəmir çoxdur:

-Gül kələm

-Bolqar bibəri

-Brokkoli

-Yarpaqlı bütün tərəvəzlər- çuğundur

-Tumlar, qoz, fistaş, kedr, günəbaxan və balqabaq tumu

-Mal əti, quzu əti

-Süd məhsulları, pendir, yoqurt

-Dəniz məhsulları, dəniz yosunu

-Paxlalıar

-Sutrus meyvələri

Hansı qidaları olmaz:

-Siz dəmiri artıran qidaları yedikdə onların mənimsənilməsinə mane olan ərzaqları yeməməlisiz

- Qəhvə

-Tamtoxumlu

-Qlütenli çörək, makaron

-Buğdadan hazırlanan qidalar

-Araxis və yağı

-Şokolad

-Qəhvəyi düyü

Qanazlığı olan insanlar yemək zamanı və sonra çay və qəhvə içməməlidir.

Menyu nümunəsi

Səhər:

Portağal şirəsi, pendir, sıyıq, bir ovuc balqabaq və tumu

Günorta:

Quzu əti, püre ilə, brokkoli, gül kələmi salatı, mərci, lobya əzməsi, pomidor, bibər, soğanla birgə.

Axşama:

Dəniz məhsulu və ya mal əti - qrildə və ya tavada steyk kimi hazırlanmalı, yarpaqlı tərəvəz və yağ sousu ilə

Anemiya xəstələrinin qidası çuqun qablarda hazırlanmalı və çox bişirilməməlidir.

