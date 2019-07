Türkiyənin Rusiyadan S-400 zenit-raket kompleksləri alması F-35 təyyarələrinin alınmasını və F-35 proqramında iştirakını imkansız edir.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda Ağ Evdən verilən açıqlamada deyilir.

