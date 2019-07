DST siqaretçəkmənin ağır fəsadlarını xatırladıb

Avropa regionunda ağciyər xərçənginin 90 faizinin qarşısını əhalinin siqaretçəkmə vərdişindən qurtulması ilə almaq mümkündür. Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu xəbərdarlığı Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) edib. Təşkilatın Avropa bürosunun ekspertləri regionun bütün əhalisini bu zərərli vərdişdən imtina etməyə çağırıblar.

DST mütəmadi olaraq bu sahədə tədbirlər həyata keçirir. Mayın 31-də Dünya Tütünsüz Günü qeyd olunur, lakin təşkilat bu mübarizə tədbirlərini ilboyu davam etdirir.

Budapeştdə bu məqsədlə "Üç sağlam nəsil" şüarı altında bütün yaşlardan olan insanlar üçün tədbirlər, o cümlədən rəqslər və idman məşğələləri təşkil edilir. Yaxınlıqda qoyulmuş mobil klinikada isə arzu edən hər kəs tibbi müayinədən keçə bilər. Aşqabadda isə DST-nin dəstəyi ilə tütünün zərəri haqqında informasiyaların yayıldığı interaktiv aksiyalar təşkil olunub, Tbilisidə keçirilən mükafatlandırma mərasimində bu sahədə xidmətləri olan həkimlər və səhiyyə sisteminin digər əməkdaşlarına mükafatlar təqdim edilib. Tütünlə mübarizəyə həsr olunmuş ən parlaq tədbirlərdən biri Kiyevdə keçirilib. "Dünyada sərbəst nəfəs al, tütünsüz nəfəs al" şüarı altında təşkil olunan bu tədbir zamanı küçələrdə kütləvi yoqa məşğələləri aparılıb və onlar yerli KİV-də geniş şəkildə işıqlandırılıb.

Bu il Dünya Tütünsüz Günü passiv siqaretçəkməyə həsr olunub. DST-nin məlumatına görə, tütün tüstüsündə 4 mindən çox kimyəvi maddə var və onların ən azı 250-si zərərli, 50-si isə kanserogendir. Siqaret çəkənlərin yanından duran insanlar da tüstünün təsirinə və ciddi sağlamlıq riskinə məruz qalırlar. Passiv siqaretçəkmə ürək-damar, nəfəs yolları və ağciyər xərçəngi xəstəliklərinə səbəb ola bilər.

