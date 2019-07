Özünə ad günü hədiyyəsi kimi burnunu kəsdirdi, əməliyyatda öldü - Talesiz qız

21 yaşlı gənc qız özünə ad günü hədiyyəsi olaraq burun əməliyyatı etdirmək qərarına gəlib.

Əməliyyat üçün İtaliyada baş tutub. Bıçaq altına yatan qadının əməliyyat əsnasında ürəyi dayanıb. Gənc qadın sonradan reanimasiya şöbəsinə aparılıb. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra onun ürəyi döyünməyə başlayıb. Ancaq bu dəfə onun beynində problem yaranıb. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq bir neçə gün sonra həyatını itirib.

Marianın əməliyyat əsnasında halının pisləşməsinə nəyin səbəb səbəb olduğu tam olaraq bilinmir. Ancaq ona verilən oksigenin kəsildiyi və həkimlərin bunu sonradan fərq etdiyi təxmin edilir.

(Medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.