Bu üsulla siqareti anındaca tərgizəcəksiniz - MÜTƏXƏSSİSLƏR AÇIQLADI!

İngilis sağlamlıq mütəxəsisi siqaret alüdəçiləri üçün yeni üsul tapıb. Siqaret mübtəlalarının bu metod sayəsində vərdişlərindən qurtulduğunu bildirib. 6 qat təsirli olan bu sistem necə reallaşır? Milli.Az medicina.az-a istinadən maraqlı faktları təqdim edir.

Özünü tənha hiss edər

Londonda bir qrup insan üzərində aparılan araşdırmada məlum olub ki, siqareti buraxmaq isyətənlər özlərini tək-tənha hiss edirlər. Siqaret çəkmək üçün fasilə verməz, aktiv həyat tərzindən uzaqlaşarlar. Bundan başqa nikatin əksikliyi onlarda maneə olur. əgər bu prossesdə yaxın çevrəsi, ailə və dostları da ona kömək etsələr, psixoloji dəstək versələr. Həmin şəxs üçün siqareti atmaq daha asan başa gəlir. Nəinki tək başına hərəkət etmək.



3 alüdəçidən 2-nin ölüm səbəbi

Günümüzdə siqaret çəkməyə bağlı ölüm səbəbləri müşahidə edilir. Erkən ölümün əsas faktorlarındandır. Abş xəstəliklərin qabağlayıcı və müayinə mərkəzinin statiskasına görə, hər il dünyada tütün və Passiv İçicilikdən (Siqaret çəkilən mühitlərdə siqaret çəkmədiyi halda olan, mühitdəki siqaret tüstüdən zərər görən adama passiv siqaret çəkən adı verilər) təxminən 6 milyon insan ölür. Siqaret çəkən 3 adamdan ikisi həddindən çox siqaret çəkdiyinə görə ölür.

Genetik təbiətdən qaynaqlanır.

Birçox siqaret alüdəçisi bu vərdişlərindən xilas olmaq arzusundadır. Bəzən bunun öhdəsindən gələ bilmirlər. Mütəxəsislər deyir ki, bu durum təkcə psixoloji faktor deyil. Eyni zamanda genetika da öz rolunu oynayır.



Araşdımanın sonunda alüdəçilərin 64 faizi siqareti tərgizə bildi. Onlar bu səviyyəyə həyat yoldaşları və yaxın qohum, dostları sayəsində gəliblər. Siqaret vərdişindən azad olmaq istəyən tək adamalr isə ailəvi dəstək olmadığı halda daha gec xilas ola bilir. Hətda bəzən alüdəçiliyindən imtina edə bilmir. Bu göstərici yaxın insanların psixolji dəstəyi olmadan 6 qat aşağı nəticə verir.



Araşdıma qrupunun sözlərinə görə əgər bir insan siqretdən azad olmaq istəyirsə mütləq çevrəsi ilə birgə addım atmalıdır. Ailədə siqaret alüdəçisi olamlı deyil. Bu ərəfədə hətda həmin şəxsin yanında nikotindən tamamilə uzaq durmaq lazımdır.

