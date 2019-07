Sumqayıtda zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin İnşaatçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

1988-ci təvəllüdlü Məmmədov Emin Mirzə oğlu işdən sonra qəbul etdiyi spirtli içkidən zəhərlənib. O, xəstəxanaya çatdırılıb

Yaralının vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



