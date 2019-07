Bakı. Trend:

Azərbaycanın "Qarabağ" futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

Trend-in məlumatına görə, II təsnifat mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi İrlandiyanın "Dandolk" klubu olub.

Belə ki, "Dandolk" I təsnifat mərhələsində Latviyanın "Riqa" klubunu mübarizədən kənarlaşdıraraq II təsnifat mərhələsinə yüksəlib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.