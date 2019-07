Sumqaytda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, 1961-ci il Nağıyeva Mətanət İmamverdi qızı yolu keçərkən avtomobil onu vurub.

Yaralı yaxınlıqda olan insanların köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



