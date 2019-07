Sumqayıtda azyaşlı qaynar sudan yanıb.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, 2016-cı il təvəllüdlü Ağayev Əli Hüsaməddin oğlu mətbəxdə nəzarətsiz qalarkən onun üstünə qaynar çay dağılıb.

Azyaşlı xəstəxanaya çatdırılıb. Ona 1-ci və 2-ci dərəcəli termik yanığı diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



