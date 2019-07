Türkiyə ABŞ-ın Ankaranı F-35 proqramından çıxarılmasını şərh etdi

Vaşinqtonun Türkiyənin F-35-lərin yaradılması üzrə proqramdan çıxarılması qərarı ölkələr arasındakı ittifaqın ruhuna uyğun deyil.

Publika.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında yer alıb.

Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ABŞ-ın S-400-lər üzrə birgə işçi qrupu formalaşdırmaqdan imtinası rəsmi Vaşinqtonun problemi vicdanla həll etmək istəmədiyini göstərir.

"Türkiyə ABŞ-ı respublikanı F-35 proqramından çıxarılmasından imtina etməyə çağırır, bu, ikitərəfli münasibətlərə aradan qaldırıla bilməyən zərər vuracaq", - deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.