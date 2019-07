Ermənistanda polislə toqquşma zamanı 13 nəfər xəsarət alıb.

"Report" RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Alinia Nikoqosyan bildirib.



