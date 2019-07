Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi M.Ziya küçəsində qeydə alınıb.

1955-ci il təvəllüdlü Salayeva Səmayə Həbibulla qızı kürəkəni tərəfindən döyülüb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Ona təpə-ənsə nahiyəsinin əzilmiş-kəsilmiş diaqnozu qoyulub.



