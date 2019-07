Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda, 8-ci kilometr qəsəbəsində qeydə alınıb.

E.Süleymanov 124 mənzil 50 ünvanında yaşayan 2001-ci il təvəllüdlü Əsgərov Təbriz 1998-ci il təvəllüdlü Qurbanov Amin tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb və Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. T.Əsgərova qarnın ön divarının kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub.



