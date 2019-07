Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonu Köhnə Günəşli, "Zeytun" küçəsində qeydə alınıb.

47 yaşlı Hüseynova Kifayət Baxşəli qızı qudası tərəfindən döyülüb. O, qapalı kəllə-beyin travması diaqnozu ilə 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.



