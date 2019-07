Ermənistanda polislə toqquşma zamanı 13 etirazçı xəsarət alıb

Bakı. Trend:

Ermənistanın Ecevan şəhərində polislə etiraz aksiyasını iştirakçıları arasında toqquşma baş verib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Alina Nikoqosyan bildirib ki, toqquşmalar zamanı 13 nəfər xəsarət alıb:

"İcevanda toqquşmalar nəticəsində şəhərin tibb mərkəzinə 13 nəfər yerləşdirilib. Xəsarət alanlar lazımi müayinədən keçirlər... Onlar həkimlərin nəzarətində saxlanılırlar. Həkimlər xəsarət alanların bir hissəsini təkrar müayinədən sonra evə buraxacaqlar".

