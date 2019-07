Türkiyənin F-35 proqramında iştirakının dayandırılacağı vaxt bəlli olub

Bakı. Trend:

Türkiyənin F-35 proqramında iştirakı 2020-ci ilin mart ayında tamamilə dayandırılacaq.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə ABŞ müdafiə nazirinin satınalmalar üzrə müavini Ellen Lord deyib.

E.Lord bildirib: "Biz bunu 2020-ci ilin mart ayında dayanadıracağıq".

Onun sözlərinə görə, ABŞ 2018-ci ildən alternativ tədarükçülərin axtarışı ilə məşğul olub və buna görə də Türkiyənin iştirakının dayandırılmasının proqrama təsiri minimal olacaq.

