Pentaqon Meksika ilə sərhədə daha 2 min hərbçi göndərib

Bakı. Trend:

Pentaqonun rəhbərliyi Meksika ilə sərhədə əlavə hərbi kontingentin göndərilməsi barədə sorğunu qəbul edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyinə Pentaqonun nümayəndəsi Kris Mitçell deyib.

K.Mitçelin sözlərinə görə, Pentaqon rəhbərinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən Riçard Spenser Meksika ilə sərhədə 1000 Milli Qvardiya üzvü və 1,1 min hərbçinin göndərilməsi barədə qərar qəbul edib.

Qeyd edək ki, hazırda Meksika ilə sərhəddə 4,5 minə yaxın ABŞ hərbçisi var.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.