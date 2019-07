"App Store" istifadəçiləri problemlərlə üzləşiblər

Bakı. Trend:

"App Store" onlayn-mağazanın işində bir neçə ölkədə problemlər yaranıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə məşhur internet resurslarda problemləri aşkarlayan "Downdetector" portalı xəbər verib.

Məlumata əsasən, problemlər saat 05:36-da (GMT+4) ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya, Niderland, Almaniya, Fransa, Avstraliya, Braziliya, Hindistan və Rusiyada qeydə alınıb.

İstifadəçilərin təxminən 75 faizi serverə qoşulmaqda, 19 faizi öz hesabına daxil olmaqda, 5 faizi isə veb-saytın işində problemlərlə üzləşiblər.

