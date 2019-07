“Microsoft Word” proqramının “Android” üçün tətbiqi 1 milyard dəfə quraşdırılıb

"Microsoft" korporasiyası bu yaxınlarda öz mobil proqramlarının irəliləyişində əhəmiyyətli göstəriciyə nail olub. "Microsoft Word" proqramının "Android" üçün mobil versiyası 1 milyard dəfə quraşdırılıb.



Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, "Office"in başqa mobil proqramlarına, həmçinin yüksək tələbat var. "Excel", "PowerPoint", "OneNote" və "OneDrive" proqramları 500 milyon dəfədən çox, "Outlook" elektron poçtunun "Android" üçün tətbiqi isə 100 milyon dəfədən çox quraşdırılıb. Bu halda yükləmələr yalnız "Google Play Store"dən həyata keçirilmir. "Microsoft" korporasiyası onun proqramlarının müxtəlif qurğulara ilkin quraşdırılması haqqında müxtəlif istehsalçılarla bir sıra razılaşmalara malikdir.

Milli.Az

