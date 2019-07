ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası üzvlərinin əksəriyyəti dövlət başçısı Donald Trampın impiçmenti haqqında qətnamənin müzakirəsinin əleyhinə səs veriblər.

Bu barədə "Report" AFP-əistinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, Konqresin 332 üzvü qətnaməni təxirə salmağın lehinə səs verib. Konqresin 95 üzvü isə buna qarşı çıxıb.

Konqres üzvləri onu təxirə salmağı razılaşdırıblar.

