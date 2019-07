Yeni mövsümə hazırlaşan Almaniyanın "Erzgebirge" klubu növbəti yoxlama oyununu keçirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, millimizin yarımmüdafiəçisi Dmitri Nazarovun çıxış etdiyi komanda Bundesliqa təmsilçisi "Herta" ilə qarşılaşıb. Görüş 2-ci Bundesliqa klubunun qələbəsi ilə başa çatıb - 4:1.



Start heyətdə meydana çıxan millimizin üzvü 62-ci dəqiqədə əvəzlənib. O, 41-ci dəqiqədə komandasının ikinci qolunu vurub.

Milli.Az

