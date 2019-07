Əfqanıstanın Milli Ordusunun generalı radikal "Taliban" hərəkatının silahlıları tərəfindən öldürülüb.

Bu barədə "Report" "Tolonews" telekanalına istinadən xəbər verir.

Müdafiə Nazirliyinə istinadən yayılan məlumata görə, general Əbdül Mübin Müdctəb Qəzni vilayətinin alayına komandanlıq edib. O, Qəzni və Qəndəhar vilayətləri arasındakı postu yoxlayarkən qətlə yetirilib.

"Taliban" hərəkatının hücumda 2 əsgəri iştirak edib. Onlardan biri öldürülüb, digəri isə yaralanıb.



