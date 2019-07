Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda üçmərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyünə bərkidilən dəmir barmaqlıqların asılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, ərazidən keçən insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri çağırış ünvanına cəlb olunub.

Xilasedicilər dəmir barmaqlıqları yerinə bərkidib və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriblər.

Milli.Az

