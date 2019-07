“Dropbox” tutumu 100 QB-dək olan faylların sürətli mübadiləsini reallaşdırıb

"Dropbox" "bulud" xidmətində istifadəyə verilmiş "Dropbox Transfer" adlı yeni funksiya tutumu 100 QB-dək olan faylları paylaşmağa imkan verir.



Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, faylları "Dropbox" xidmətində saxlamaq üçün ora yükləmək və sonra həmin faylın linkini göndərməkdən fərqli olaraq, yeni seçim kompüter və ya "bulud" qovluğundan faylları xüsusi pəncərəyə daşımağa imkan verir. Yükləmədən sonra generasiya edilmiş link vasitəsilə həmin faylı yükləmək olar. Həmçinin linki parolla qorumaq və onun davametmə müddətini təyin etmək mümkündür.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.