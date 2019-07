Yaponiyada yanğın törədilib, 1 nəfər ölüb, 40-a yaxın adam xəsarət alıb

Yaponiyanın Kioto şəhərində animasiya studiyasında törədilən yanğın zamanı 1 nəfər həlak olub.

Bu barədə "Report" "Kiodo" agentliyinə istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, hadisə zamanı təxminən 40 nəfər xəsarət alıb. Onlardan bir neçəsi ağır vəziyyətdədir. Yanğın üçmərtəbəli binada törədilib. Binada "Kyoto Animation" şirkətinin ofisi yerləşir.

İlkin məlumata görə, yanğını bir nəfər törədib. O, hadisə yerində saxlanılıb.



***07:25

Yaponiyada animasiya studiyasında yanğın törədilib.

Bu barədə "Report" "Kiodo" agentliyinə istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, hadisə Kioto şəhərində baş verib. Yanğın zamanı 38 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 10-nun vəziyyəti ağırıdır.

Qeyd edilir ki, alovlanma üçmərtəbəli binada baş verib. Binada "Kyoto Animation" şirkətinin ofisi yerləşir.

İlkin məlumata görə, yanğını bir nəfər törədib. O, hadisə yerində saxlanılıb. Şübəli şəxsin hadisəni benzin və ya kerosinlə törətdiyi bildirilir.





アニメ会社で火事 けが人多数か “ガソリンまいたか” 京都https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/TNeEksWoLX — NHKニュース (@nhk_news) 18 июля 2019 г.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.