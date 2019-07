NASA-nın Apollo vəzifəsində istifadə edilən kompüterdə bitkoindən istifadə olundu

İlk dəfə insanların Aya ayaq basdığı Apollo layihəsində istifadə edilən kompüter, Bitcoin istifadəsi üçün yenidən proqramlaşdırıldı.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Apollo istiqamətləndirmə kompüteri 10 saniyədə 1 hash dəyəri hesablaya bilir.

Kosmosa çıxmaq, Aya insan göndərmək çox da asan iş deyil və daha çox elmi nailiyyətə ehtiyac vardı. Bu işlər sayəsində kompüterlər kiçik hala gəldi. Qədimdən otağı tutan böyük kompüterlər bu vəzifə üçün kiçildilmişdi.

Vəzifə üçün istifadə edilən kompüterlərdən biri, nisbətən daha kiçik olan və təxminən 50 kiloqram ağırlığında olan kompüter idi. Bu kompüter, inteqrasiya dövrə sistemləri istifadə edilən ilk cihazlardan biri idi. Bu gün ABŞ Beynəlxalq Hava və Elm Muzeyində nümayiş edilən kompüter, tarixçilər tərəfindən Bitcoin üçün yenidən proqramlaşdırıldı.

Sistem çox yaxşı bir Bitcoin mədəncisi deyil və 10 saniyədə 1 hash dəyəri hesablaya bilir. Bitcoin metal sənətində hash dəyəri nə qədər çox isə yeni blokun hesablanması o qədər tez olur. Bitcoinə yeni bir blok əlavə olunması üçün olduqca çətin mövzunun həll edilməsi lazımdır. Bunu hesablamağın yolu da çox böyük miqdarda təxmini sistemə daxil olmaqdan keçir. İnkişaf etmiş sistemlər saniyədə trilyonlarla əməliyyat apara bilmək gücünə malikdir. Bitcoin sistemi özünü orta hesabla hər 10 dəqiqədə bir yeni blok çıxacaq şəkildə tənzimləyir. Hazırda bir blok səhifəsinin yaradılması üçün 22 sınaq keçirmək lazımdır. Əlbəttə ki, tarixçilərin məqsədi də bu cihazı istifadə edərək zəngin olmaq deyil. Aradan keçən 50 illik müddətdə kompüterlərin hesablama gücündəki dəyişikliyi aydın şəkildə göstərməkdir.

Apollo vəzifəsində istifadə edilən AGC adlı kompüter, 4KB-a yaxın RAM-a sahib idi. Sistemin quruluşu, bu günün terminləri ilə danışmaq lazım gələrsə 15-bit idi. Həmçinin maqnit nüvə də istifadə edilirdi.



Əməliyyatı həyata keçirən Shirriff, daha əvvəl də müxtəlif qədim kompüterləri Bitcoin ilə test etmişdi. 1960-cı illərdən qalma bir IBM 1401 ilə Bitcoin metal sənəti edəndə 80 saniyədə 1 hash dəyərinə çatan tədqiqatçı, 1970-ci illərə aid Xerox Alto ilə saniyədə 1,5 hash dəyərinə nail olmağı bacarmışdı.

Milli.Az

