Yaponiyada anime studiyasında yanğın törədilib, ölən və yaralananlar var

Bakı. Trend:

Yaponiyanın Kioto şəhərində yerləşən anime studiyasında yanğın törədilib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində 1 nəfər həlak olub, azı 38 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar xəstəxanalara yerləşdirilib.

Bildirilir ki, xəsarət alanlardan 10-nun vəziyyəti ağırdır.

İlkin məlumata əsasən, polislər hadisə yerində əlində benzin və ya kerosinlə dolu kanistr olan 41 yaşlı kişini saxlayıblar.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.